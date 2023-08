Wsj, 'inviato cinese sarà a summit su Ucraina a Gedda'

La Cina parteciperà al summit sulla pace che si terrà questo weekend a Gedda. A rilevarlo è il Wall Street Journal che, citando fonti statunitensi ed europee, spiega come Pechino invierà all'incontro in Arabia Saudita Li Hui, Rappresentante Speciale per gli Affari euroasiatici. La Cina era stata invitata sia al vertice di Copenaghen di fine giugno, sia a quello che partirà domani a Gedda. In Danimarca, Pechino aveva tuttavia scelto di non esserci. Il summit riunirà i consiglieri politici di oltre trenta Paesi: saranno presenti alti funzionari dell'Ue, dei Paesi G7 e dei Paesi Brics.