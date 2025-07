Wsj, 'i motori del volo Air India sono stati spenti'

L'inchiesta sull'incidente di Air India, che il mese scorso ha causato 270 morti, si sta concentrando sulle azioni dei piloti del jet. E, secondo fonti vicine alle prime valutazioni dei funzionari statunitensi, finora non si evidenzia alcun problema con il Boeing 787 Dreamliner. Lo riporta il Wsj, affermando che i risultati preliminari indicano che gli interruttori che controllavano il flusso di carburante ai due motori del jet sono stati spenti, non è chiaro se intenzionalmente o accidentalmente. I piloti utilizzano gli interruttori per avviare i motori del jet, spegnerli o ripristinarli in determinate situazioni di emergenza.