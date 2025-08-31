Wp, piano Usa per Gaza Riviera, turismo e high-tech

Domenica 31 Agosto 2025

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
Putin CinaIsraele GazaGlobal Sumud FlotillaHamilton LeclercPilato TarantinoLaila Hasanovic
31 ago 2025
'Controllo Usa per 10 anni, incentivi a palestinesi per esodo'

L'amministrazione Trump e i partner internazionali stanno discutendo proposte per costruire una "Riviera del Medio Oriente" sulle macerie di Gaza. Una di queste prevederebbe il controllo degli Stati Uniti e pagamenti ai palestinesi per andarsene volontariamente. Lo rivela il Washington Post, secondo cui un piano postbellico per la Striscia che circola all'interno del governo Trump la trasformerebbe in un'amministrazione fiduciaria amministrata dagli Usa per almeno 10 anni, mentre si trasforma in un lussuoso resort turistico e in un polo manifatturiero e tecnologico high-tech.

