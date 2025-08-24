Ultima ora
24 ago 2025
24 ago 2025

Wp, Pentagono pianifica dispiegamento militare a Chicago

Il Pentagono sta pianificando da settimane un dispiegamento militare a Chicago, forse già in settembre, per combattere il crimine. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali le opzioni che ha allo studio sono varie, inclusa la mobilitazione di qualche migliaio di truppe della Guardia Nazionale. Trump ha annunciato nei giorni scorsi che Chicago sarebbe sta la prossima città dopo Washington, dove il governo federale ha assunto il controllo della polizia ed è pronto a governare la città.

