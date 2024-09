Wp, dubbi sulla ricostruzione di Israele su morte attivista Usa

I racconti dei testimoni e nuovi video sollevano dubbi sulla ricostruzione di Israele in merito all'uccisione dell'attivista americana Aysenut Eygi in Cisgiordania. Lo riporta il Washington Post che ha condotto un'indagine in base alla quale Eygi è stata colpita da un colpo di arma da fuoco più di mezz'ora dopo l'apice degli scontri a Beita, e circa 20 minuti dopo che i manifestanti si erano spostati dalla strada principale. Un adolescente palestinese, che secondo alcuni testimoni era a meno di 20 metri da Eygi, è rimasto ferito dal fuoco israeliano.