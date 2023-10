Worldline taglia obiettivi, crolla in Borsa e affonda Nexi

Il colosso dei pagamenti Worldline sprofonda alla Borsa di Parigi (-55,6% a 10,4 euro) dopo aver tagliato l'outlook sui ricavi, trascinando con sé tutto il settore dei pagamenti. Nexi crolla del 20% a 5 euro, toccando un nuovo minimo storico e bruciando i rialzi messi a segni nelle ultime sedute in scia ai rumor di un interesse di alcuni fondi. Woldline ha chiuso il terzo trimestre con ricavi per 1.182 milioni, in crescita del 4,8% a livello organico, ma ha tagliato dal +8-10% al +6-7% le prospettive di crescita del 2023. Pesano la frenata dell'economia in alcuni Paesi, tra cui la Germania, e la chiusura di alcuni contratti. Nel terzo trimestre, ha spiegato Worldline, "alcune delle nostre geografie 'core', in particolare il mercato tedesco, hanno mostrato un rallentamento macroeconomico" con i consumatori che "hanno iniziato ad allocare una quota maggiore della loro spesa" verso beni non discrezionali, come cibo, affitto, bollette, a scapito delle spese discrezionali, "impattando la nostra crescita e redditività". Inoltre Worldline ha "irrigidito" le sue politiche sui rischi chiudendo "alcune specifiche relazioni merchants", cioè relative ai pagamenti elettronici, i cui "costi e rischi potenziali" non sono più in linea con la nuova policy. In Borsa sbanda tutto il settore dei pagamenti, che già da tempo vive un periodo travagliato a causa degli alti tassi di interesse che pesano sul debito e del rallentamento dell'economia che frena i pagamenti elettronici. L'olandese Ayden cede l'11% ad Amsterdam mentre a Londra, Cab Payments, crollata ieri del 74% dopo un profit warning, cede un altro 10%. Il tonfo in Borsa costa a Woldline più di tre miliardi di euro di capitalizzazione.