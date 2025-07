Worldline in rosso per 4,1 miliardi con maxi-svalutazioni

La multinazionale francese dei pagamenti Worldline ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi per 2,2 miliardi di euro, in calo del 3,4% sullo stesso periodo del 2024, un margine operativo lordo rettificato (adjusted ebitda) sceso del 21,9% a 401 milioni e flussi di cassa dimezzati da 82 a 40 milioni. Il semestre, si legge in una nota, chiude con una perdita di 4,22 miliardi di euro per effetto della svalutazione degli avviamenti sulle attività di merchant services, cioè di servizi per gli esercenti. Scende anche l'utile normalizzato, in calo del 42,6% a 121 milioni di euro, mentre il debito sale da 2,07 a 2,12 miliardi.