Wizz Air nega volo a un veterano ucraino amputato, polemiche

La compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air si è "scusata" ieri sera per aver rimosso un veterano di guerra ucraino con una protesi da un volo da Tel Aviv a Varsavia, decisione che ha scatenato critiche sui social media. In un comunicato pubblicato sull'account Twitter della compagnia aere, Wizz Air ha giustificato la rimozione dell'uomo dall'aereo per "motivi di sicurezza" perché "aveva una condizione medica che poteva metterlo a rischio durante il volo". Un video girato da altri passeggeri - e rilanciato dai media di Kiev e di Israele - mostra il veterano dire di aver perso una gamba durante la guerra e che stava tornando a casa dalla sua famiglia in Ucraina. Ha quindi implorato il personale di volo di tenerlo sull'aereo e ha mostrato il suo zaino pieno di regali per i suoi cari: "Come farò a tornare a casa?", ha gridato l'uomo cadendo in ginocchio e implorando di poter restare a bordo. Il veterano è stato fatto scendere dall'aereo e, secondo alcuni testimoni citati dai media israeliani, sarebbe caduto dalle scale ferendosi le mani. Wizz Air ha dichiarato di "aver provveduto a fornire acqua e un posto a sedere" all'uomo "in attesa che venisse assistito dal personale aeroportuale".