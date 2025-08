L'inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, Steve Witkoff, ha visitato la Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, dove oggi le famiglie hanno allestito un campo di filo spinato per denunciare la difficile situazione dei prigionieri rimasti. Lo riferisce Times of Israel.

Witkoff è stato accolto con applausi da molti manifestanti in piazza prima di incontrare i rappresentanti delle famiglie.