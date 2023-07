Willy: in appello i fratelli Bianchi condannati a 24 anni

Scende a 24 anni dall'ergastolo la condanna in secondo grado per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020. Riconosciute le attenuanti generiche. Confermate le altre condanne: 21 anni inflitti a Mario Pincarelli e i 23 anni a Francesco Belleggia.