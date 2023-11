Wilders, formare governo potrebbe richiedere mesi

"La formazione" del governo in Olanda "potrebbe richiedere mesi". Lo ha affermato il leader dell'estrema destra del Pvv, Geert Wilders, prima dell'inizio delle consultazioni. La decisione dei liberali di destra di non entrare nell'esecutivo, preferendo invece un sostegno esterno, annunciata nella mattinata dalla leader Dilan Yesilgoz, "non rende le cose più semplici", ha sottolineato Wilders. "È molto deludente che il Vvd dichiari, senza aver neppure trattato un minuto, di non voler partecipare a un gabinetto di centrodestra", ha scritto Wilders successivamente su X.