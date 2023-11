Wilders all'evento della Lega in UE a Firenze domenica.

Domenica a Firenze, il gruppo Identità e Democrazia al Parlamento Europeo, insieme ai partiti europei alleati della Lega, organizzerà un evento al quale parteciperà Geert Wilders, leader dell'estrema destra del Pvv olandese e premier in pectore. Secondo quanto riferito da Matteo Salvini durante la conferenza stampa in corso a Roma con i giornalisti stranieri, sono previste 14 delegazioni di partiti, mentre la leader francese Marine Le Pen sarà collegata in videoconferenza.