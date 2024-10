Wfp, a Gaza nord non arrivano aiuti alimentari dal primo ottobre

"L'escalation di violenza nel nord di Gaza sta avendo un impatto disastroso sulla sicurezza alimentare. Nessun aiuto alimentare è arrivato nel nord dal 1° ottobre", è il World Food Programme (Wfp), l'agenzia dell'Onu per la sicurezza alimentare., a lanciare l'ennesimo allarme su Gaza con questo post sul suo profilo X, in cui aggiunge: "Non è chiaro per quanto dureranno le scorte alimentari rimanenti del Wfp nel nord, già distribuite a rifugi e strutture sanitarie".