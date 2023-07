Weekend torrido negli Usa, allerta caldo per 90 milioni

L'ondata di caldo estremo che ha travolto gli Stati Uniti questa settimana è destinata a peggiorare durante il weekend con 90 milioni di persone a rischio. Lo riporta la Cnn avvertendo che nell'ovest degli Usa potrebbero essere raggiunte le temperature più alte di sempre. Il National Weather Service di Phoenix, in Arizona dove da giorni le temperature non scendono sotto i 43 gradi, ha definito la cappa "uno dei più forti sistemi ad alta pressione che la regione abbia mai visto". Da giugno a oggi negli Stati Uniti sono registrati 1.000 record e nel fine settimana potrebbero registrarsene altri 100 con temperature previste fino a 54 gradi nella Death Valley, in California, il luogo più caldo al mondo.