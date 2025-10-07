Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Ultima ora
Ultima oraWeber, 'è giusto revocare l'immunità a Salis'
7 ott 2025
Weber, 'è giusto revocare l'immunità a Salis'

'Il suo reato è stato compiuto prima del suo mandato'

'Il suo reato è stato compiuto prima del suo mandato'

'Il suo reato è stato compiuto prima del suo mandato'

"Come Ppe siamo favorevoli al rispetto dello stato di diritto e quindi al rispetto del regolamento del Parlamento europeo: i nostri consiglieri giuridici ci hanno detto che è giusto revocare l'immunità a Ilaria Salis perchè il suo reato è stato commesso prima del suo mandato. Noi siamo per le regole, non bisogna politicizzare la questione". Lo ha detto il presidente del gruppo popolare al Parlamento europeo, Manfred Weber nel corso di una conferenza stampa a Strasburgo.

