Weber all'Eurocamera: Trump minaccia il modello economico europeo

Trump minaccia il miglior modello economico del mondo. L'Europa è il 22% del Pil globale, siamo una potenza economica, mentre gli Stati Uniti sono il 25% - quindi siamo uguali! Se Trump si concentra sui beni europei, noi dovremmo concentrarci di più sui servizi americani. I giganti digitali pagano poco le nostre infrastrutture digitali.

Lo ha detto il leader del Ppe Manfred Weber in Aula all'Eurocamera. E citando Viktor Orban e Alice Weidel, leader dell'Afd, Weber ha attaccato: "Dove sono gli amici di Trump in questo momento, hanno parlato con Trump in questo momento?"