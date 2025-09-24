Warner Chappell a Grignani, 'versioni brano Pausini autorizzate'

Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
24 set 2025
"Auspichiamo di risolvere amichevolmente la questione"

"Le versioni del brano La mia storia tra le dita interpretate da Laura Pausini sono state realizzate da Gente Edizioni Musicali dopo aver ottenuto tutti i diritti e le autorizzazioni necessarie": a precisarlo, in una nota, è la Warner Chappel Music Italiana, editore del brano, dopo che gli autori della canzone, Gianluca Grignani e Massimo Luca, hanno annunciato il ricorso alle vie legali per "tutelare in ogni sede l'integrità" dell'opera, protestando contro lo "stravolgimento operato sul testo originale" nella cover che Pausini ha appena pubblicato in più lingue.

"Warner Chappell Music Italiana - aggiunge la nota - auspica di risolvere amichevolmente la questione".

