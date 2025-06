Wang Yi incontra l'ambasciatore Usa David Perdue: focus sulle relazioni Cina-USA

Il capo della diplomazia cinese Wang Yi ha incontrato il nuovo l'ambasciatore Usa a Pechino, David Perdue. Lo riferisce l'agenzia statale Xinhua, secondo cui Wang ha espresso l'auspicio che, come nuovo capo della rappresentanza americana diplomatica in Cina, Perdue possa promuovere "sane, stabiliti e sostenibili relazioni bilaterali". L'incontro è avvenuto mentre la Casa Bianca ha riferito di un colloquio telefonico da tenere in settimana tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping nel mezzo delle tensioni commerciali. Sul punto, il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian ha detto oggi di "non avere informazioni da fornire".