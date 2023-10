Wang Yi in visita negli USA il 26-28 ottobre, conferma Cina

Il massimo responsabile della diplomazia cinese Wang Yi sarà in visita negli Stati Uniti da giovedì 26 a sabato 28 ottobre. E' quanto ha confermato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, in merito all'annuncio fatto ieri dal Dipartimento di Stato americano. L'attesa missione di Wang, su invito del segretario di Stato Antony Blinken, dovrebbe servire, tra l'altro, a preparare il summit tra i presidenti Xi Jinping e Joe Biden in occasione del vertice Apec di San Francisco che si terrà a novembre. La Cina auspica che la visita di Wang negli Stati Uniti possa aiutare a rimettere i legami bilaterali "sulla strada giusta", ha osservato Mao, secondo cui il ministro degli Esteri avrà "approfonditi scambi di opinioni con i leader Usa sulle relazioni sino-americane e sulle questioni internazionali e regionali di interesse comune".