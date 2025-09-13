Venerdì 12 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra EuropaTyler RobinsonTestamento ArmaniMondiali atleticaMondiale volley
Acquista il giornale
Ultima oraWanda Marasco vince per un soffio Premio Campiello 2025
13 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Wanda Marasco vince per un soffio Premio Campiello 2025

Wanda Marasco vince per un soffio Premio Campiello 2025

Con 86 voti per Di spalle a questo mondo

Con 86 voti per Di spalle a questo mondo

Con 86 voti per Di spalle a questo mondo

Wanda Marasco con 'Di spalle a questo mondo' (Neri Pozza) ha vinto per un soffio, con 86 voti la 63/ma edizione del Premio Campiello. I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della Giuria Popolare di Lettori Anonimi. Al secondo posto Fabio Stassi con Bebelplatz (Sellerio), 83 voti, protagonista di un testa a testa con Marasco che non si realizzava da anni. Al terzo Monica Pareschi con Inverness (Polidoro), 58 voti; al quarto posto Alberto Prunetti con Troncamacchioni (Feltrinelli), 36 voti. Ultimo Marco Belpoliti con Nord Nord (Einaudi), 19 voti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Libri