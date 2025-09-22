Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
22 set 2025
Waltz a Onu, 'Usa e alleati difenderanno ogni cm della Nato'

"Gli Usa e gli alleati difenderanno ogni centimetro del territorio Nato". Lo ha detto Mike Waltz nel suo primo intervento come ambasciatore americano all'Onu, parlando alla riunione del Consiglio di Sicurezza sull'incursione russa nei cieli estoni. "Questo incidente, e quello precedente che ha coinvolto la Polonia, crea l'impressione che la Russia o voglia una escalation o non abbia il controllo dei suoi caccia da guerra e droni - ha aggiunto -. Tutte e due le ipotesi sono preoccupanti e chiediamo che la Russia negozi direttamente con l'Ucraina".

