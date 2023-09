Walt Disney scommette su parchi e crociere, investe 60 miliardi

Walt Disney scommette sui suoi parchi divertimento e sulle crociere. Topolino infatti intende investire 60 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni nei suoi parchi e nelle sue crociere. Una mossa che segue le difficoltà riscontrate in molte altre divisioni, dal box office e Disney+. I parchi invece continuano ad attirare e la spesa per visitatore è aumentata del 42% dal 2019 in parte a causa dei più elevati prezzi di ingresso e delle stanze d'albergo.