Wagner, 'Prigozhin si trova nel nostro campo in Bielorussia'

Il gruppo Wagner pubblica oggi sul suo canale Telegram una foto che ritrae il suo fondatore, Yevgeny Prigozhin, seduto in una tenda da campo su un letto in metallo tubolare - in mutande e maglietta - mentre saluta rivolto verso l'obiettivo. Non è chiaro dove né quando la foto sia stata scattata, ma secondo il gruppo paramilitare russo l'immagine, "a cura del ministero della Difesa bielorusso", è stata scattata nel campo della Wagner in Bielorussia. "È apparsa una foto di Yevgeny Prigozhin nel campo. Il campo Wagner sul territorio bielorusso a cura del ministero della Difesa bielorusso", si legge nel messaggio. "Fonti bielorusse hanno confermato oggi l'inizio del dispiegamento della Wagner in Bielorussia", prosegue il testo. La foto è stata ripresa tra gli altri dal consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashenko, sui suoi canali Telegram e Twitter. Gerashenko sottolinea che si tratta presumibilmente di Prigozhin e che presumibilmente è stata scattata in Bielorussia. "Shoigu, Gerasimov, dove sono i pantaloni?!", aggiunge ironico l'alto funzionario ucraino riferendosi al ministro della Difesa russo Sergey Shoigu e al capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov. Anche il canale Telegram della comunità dei mercenari pubblica l'immagine con il commento: "Una foto molto insolita di Yevgeny Prigozhin è apparsa in una delle chat room. Nei metadati della foto originale, la data dello scatto è il 12 luglio alle 7.24 del mattino". Alcuni altri canali Telegram pubblicano la foto ma sostengono che sia stata scattata il 12 giugno, ovvero prima del fallito ammutinamento della Wagner contro Mosca avvenuto il 24 giugno. E il media bielorusso indipendente Nexta ironizza su Telegram: "Prigozhin ha chiesto a Putin di inviargli dei pantaloni e una giacca".