Sabato 30 Agosto 2025

Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi TrumpMostra cinema VeneziaIsraele GazaUcrainaAlessia Morani
Acquista il giornale
Ultima oraWafa,'22 morti nei raid israeliani sulla Striscia di Gaza'
30 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Wafa,'22 morti nei raid israeliani sulla Striscia di Gaza'

Wafa,'22 morti nei raid israeliani sulla Striscia di Gaza'

Cinque morti nella sparatoria contro civili in attesa aiuti

Cinque morti nella sparatoria contro civili in attesa aiuti

Cinque morti nella sparatoria contro civili in attesa aiuti

Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, almeno 22 civili sono stati uccisi e decine sono rimasti feriti nei bombardamenti israeliani che hanno colpito diverse aree della Striscia di Gaza, con attacchi particolarmente intensi nella città di Gaza. Fonti locali citate da Wafa hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco con mitragliatrici pesanti contro palestinesi in attesa di aiuti a sud della zona della valle di Gaza, causando la morte di 5 persone. Squadre di soccorso hanno recuperato i corpi di 3 persone dopo il bombardamento di una casa nel campo profughi di Nuseirat.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraGaza