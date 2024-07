Wafa, 'una donna e un 15enne uccisi a Tulkarem da Israele'

L'agenzia Wafa, che cita fonti mediche locali, ha riferito che una donna e un adolescente di 15 anni sono stati uccisi - e altre quattro persone ferite - "dai proiettili delle forze di occupazione israeliane, durante l'assalto alla città di Tulkarem e ai suoi due campi" in Cisgiordania. La Wafa ha identificato i due uccisi in Nisreen Khaled Damiri (47 anni) del campo di Tulkarem e il Muhammad Ali Sarhan (15 anni). L'esercito israeliano non ha al momento fornito la sua versione dei fatti.