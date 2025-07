Wafa, tredicenne ucciso da forze israeliane in Cisgiordania

Un ragazzo palestinese di 13 anni, Amr Ali Qabha, è stato ucciso dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco a Ya'bad, a sud di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa precisando che soldati israeliani hanno sparato proiettili veri contro il tredicenne mentre camminava per strada e hanno impedito alle ambulanze di raggiungerlo per prestargli cure mediche. Quando il padre ha cercato di raggiungerlo, sarebbe stato picchiato brutalmente e arrestato dalle forze israeliane, ha riferito Wafa. Il ragazzo è stato dichiarato morto in ospedale dopo che un'ambulanza è finalmente riuscita a trasportarlo.