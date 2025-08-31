Domenica 31 Agosto 2025

31 ago 2025
Wafa, spari Idf su tende degli sfollati a Gaza, morto un bimbo

Diversi altri feriti, 'fuoco anche su civili in attesa di cibo'

Diversi altri feriti, 'fuoco anche su civili in attesa di cibo'

Diversi altri feriti, 'fuoco anche su civili in attesa di cibo'

Un bambino palestinese è rimasto ucciso e diversi altri sono stati feriti, alcuni in modo grave, dopo che l'esercito israeliano ha aperto il fuoco sulle tende degli sfollati vicino alla città di al-Qarara, a nord di Khan Younis. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa.

Fonti mediche hanno riferito anche che diversi palestinesi sono stati uccisi e altri feriti mentre i soldati prendevano di mira i civili in attesa di aiuti nella zona di al-Teena, a sud di Khan Younis. Nel frattempo, l'artiglieria israeliana, scrive sempre la Wafa, continua a bombardare diverse aree nel nord di Gaza.

