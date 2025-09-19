Venerdì 19 Settembre 2025

19 set 2025

Uno yankee a Windsor
Ultima oraWafa, 'quattro palestinesi, tra cui due bambini, uccisi a Gaza'
19 set 2025
Wafa, 'quattro palestinesi, tra cui due bambini, uccisi a Gaza'

Lo riporta la agenzia Wafa

Almeno quattro palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi e diversi sono rimasti feriti in attacchi delle forze armate israeliane nella Striscia di Gaza dall'alba di oggi secondo l'agenzia palestinese Wafa, che cita fonti mediche. Due bambini sono rimasti uccisi in un attacco aereo israeliano che ha colpito una tenda di famiglie sfollate a ovest di Khan Younis, nel sud di Gaza. Nella Striscia centrale, un uomo è stato ucciso e altri sono rimasti feriti quando aerei israeliani hanno bombardato i pressi della vecchia Moschea a Deir al-Balah. Un altro civile è stato ucciso in un attacco con droni a ovest del campo di Nuseirat.

