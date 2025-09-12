Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Testamento ArmaniEsercitazioni Russia BielorussiaTrumpIsraele GazaCharlie Kirk ucciso
Acquista il giornale
Ultima oraWafa, 'dall'alba 36 morti nei raid dell'Idf a Gaza'
12 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Wafa, 'dall'alba 36 morti nei raid dell'Idf a Gaza'

Wafa, 'dall'alba 36 morti nei raid dell'Idf a Gaza'

Al Jazeera, 'sterminata una famiglia di 14 persone ad Al-Tuwam'

Al Jazeera, 'sterminata una famiglia di 14 persone ad Al-Tuwam'

Al Jazeera, 'sterminata una famiglia di 14 persone ad Al-Tuwam'

Almeno 36 palestinesi sono stati uccisi e altri feriti dall'alba nei bombardamenti dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Lo scrive l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti mediche hanno riferito che, in uno degli attacchi più letali, 14 civili sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira un'abitazione nella zona di Al-Tuwam, a nord di Gaza City. Secondo al-Jazeera i 14 morti sarebbero tutti membri della stessa famiglia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraGaza