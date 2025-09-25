Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meloni IsraeleNuovo sciopero generaleFlotillaUcraina RussiaVittorio Sgarbi Emanuele Ragnedda
Acquista il giornale
Ultima oraWafa, almeno 18 morti in attacchi a Gaza e Cisgiordania
25 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Wafa, almeno 18 morti in attacchi a Gaza e Cisgiordania

Wafa, almeno 18 morti in attacchi a Gaza e Cisgiordania

La agenzia palestinese riporta anche diversi feriti

La agenzia palestinese riporta anche diversi feriti

La agenzia palestinese riporta anche diversi feriti

Diversi palestinesi sono stati uccisi e altri feriti in attacchi israeliani dalle prime ore di questa mattina nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Ad Al-Zawaida, nella Striscia di Gaza centrale, un attacco ha causato 11 morti e decine di feriti. A Khan Younis, 4 palestinesi sono stati uccisi e altri feriti in un raid aereo. Un altro civile è stato ucciso a Bani Suhaila. Inoltre, secondo fonti locali citate da Wafa, 2 palestinesi sono stati uccisi all'alba dopo che le forze israeliane hanno fatto irruzione nella città di Tammun, a nord della Cisgiordania.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza