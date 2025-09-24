Wafa, 33 palestinesi uccisi dall'alba dai raid a Gaza

Trentatrè palestinesi, di cui 28 nella città di Gaza, sono stati uccisi nei bombardamenti e nei raid israeliani dall'alba. Lo riporta Wafa. Un raid ha ucciso 20 civili sui magazzini di proprietà del comune di Gaza che ospitavano sfollati nei pressi del mercato Firas della città. Continuano, scrive Wafa, i bombardamenti di artiglieria nelle zone orientali, meridionali e nord-occidentali di Gaza City, mentre i droni sorvolano intensamente la città.