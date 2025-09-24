Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco FlotillaClaudia CardinaleJimmy KimmelUcraina RussiaPrevisioni meteo
Acquista il giornale
Ultima oraWafa, 33 palestinesi uccisi dall'alba dai raid a Gaza
24 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Wafa, 33 palestinesi uccisi dall'alba dai raid a Gaza

Wafa, 33 palestinesi uccisi dall'alba dai raid a Gaza

'Continuano i bombardamenti, intensa presenza di droni'

'Continuano i bombardamenti, intensa presenza di droni'

'Continuano i bombardamenti, intensa presenza di droni'

Trentatrè palestinesi, di cui 28 nella città di Gaza, sono stati uccisi nei bombardamenti e nei raid israeliani dall'alba. Lo riporta Wafa. Un raid ha ucciso 20 civili sui magazzini di proprietà del comune di Gaza che ospitavano sfollati nei pressi del mercato Firas della città. Continuano, scrive Wafa, i bombardamenti di artiglieria nelle zone orientali, meridionali e nord-occidentali di Gaza City, mentre i droni sorvolano intensamente la città.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraGaza