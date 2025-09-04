Wafa, 31 morti a Gaza dall'alba, 3 in cerca aiuti

Lunedì 1 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Fonti mediche di Gaza hanno detto a Wafa che 31 civili, tra cui tre persone che cercavano aiuto a sud di Khan Yunis, sono stati uccisi dall'alba di oggi dai bombardamenti e dagli spari israeliani in diverse zone della Striscia di Gaza.

A Gaza 7 membri di una famiglia sono stati uccisi nella loro tenda nel campo profughi di Nuseirat. Tre civili sono stati uccisi nel bombardamento israeliano di una casa nel quartiere di Al-Sabra a Gaza City. Quattro palestinesi, tra cui tre bambini, sono rimasti uccisi e altri feriti quando un attacco aereo israeliano ha bombardato una tenda a sud-ovest di Gaza City.

