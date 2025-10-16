Wafa, 11enne ucciso da soldati israeliani a sud di Hebron

Un bambino palestinese di 11 anni, Mohammad Bahjat Al-Hallaq, è stato dichiarato morto dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nel villaggio di Al-Rihiya, a sud di Hebron. Lo scrive l'agenzia palestinese Wafa secondo cui i soldati israeliani avrebbero sparato proiettili veri contro un gruppo di bambini che stavano giocando a calcio nel cortile della scuola secondaria femminile di Al-Rihiya. Il bambino è stato colpito da un proiettile che gli ha trapassato il bacino ed è stato trasferito in un ospedale in condizioni critiche, prima di essere successivamente dichiarato morto. Al-Hallaq era uno studente di quarta elementare.