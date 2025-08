Vulcano russo in eruzione in Kamchatka dopo 450 anni

Un vulcano ha eruttato per la prima volta in 450 anni nella regione orientale della Kamchatka, in Russia. Lo ha dichiarato l'autorità di emergenza nazionale, pochi giorni dopo un terremoto di magnitudo 8.8, uno dei più forti mai registrati, ha colpito la regione. Le immagini diffuse dai media statali russi mostrano un'imponente colonna di cenere che fuoriesce dal vulcano Krasheninnikov, la cui ultima eruzione risale al 1550, secondo il Programma Vulcanologico Globale dello Smithsonian Institution. Si stima che la colonna abbia raggiunto un'altitudine di 6 chilometri, ha dichiarato il Ministero delle Situazioni di Emergenza della Kamchatka in un post su Telegram. "La colonna si sta diffondendo verso est dal vulcano verso l'Oceano Pacifico. Non ci sono aree popolate lungo il suo percorso e non è stata registrata alcuna caduta di cenere in località abitate", ha affermato il Ministero. Al vulcano è stato assegnato il codice di pericolo aereo "arancione", ha aggiunto il ministero, il che significa che i voli nella zona potrebbero essere interrotti. L'eruzione è avvenuta dopo che mercoledì è entrato in azione il Klyuchevskoy, un altro vulcano della regione, il più alto attivo in Europa e Asia. Le eruzioni del Klyuchevskoy sono piuttosto comuni, con almeno 18 eruzioni verificatesi dal 2000, secondo il Global Volcanism Program. Entrambe le recenti eruzioni sono seguite a uno dei terremoti più forti mai registrati, che ha colpito mercoledì, innescando allerte tsunami ed evacuazioni di milioni di persone dalle zone costiere, dal Giappone alle Hawaii all'Ecuador. I danni peggiori si sono verificati in Russia, dove uno tsunami si è abbattuto sul porto di Severo-Kurilsk e ha sommerso un impianto di pesca, hanno affermato le autorità. Il terremoto di magnitudo 8,8 ha colpito Petropavlovsk, nella penisola russa della Kamchatka, ed è stato il più forte dal 2011, quando un terremoto di magnitudo 9,1 al largo del Giappone causò uno tsunami che uccise più di 15.000 persone.