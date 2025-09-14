Vuelta, ultima tappa definitivamente annullata e senza vincitore

La 21/a e ultima tappa della Vuelta in Spagna è stata definitivamente annullata a Madrid, a 56 chilometri dal traguardo, a causa delle proteste Pro-pal con centinaia di manifestanti che hanno invaso il circuito finale nella capitale spagnola. Lo hanno annunciato gli organizzatori.

La gara, interrotta quasi quotidianamente per tre settimane da manifestazioni Pro-Pal, non ha potuto quindi concludersi e l'ultima tappa non avrà un vincitore. Il leader della classifica generale, il danese Jonas Vingegaard, ha vinto così 80/a edizione della Vuelta dopo il trionfo alla Bola del Mundo dove ha messo il sigillo sulla corsa. Per lui però niente festa e passerella a Madrid.