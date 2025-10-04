Voto locale in Georgia, scontri a Tbilisi

La polizia georgiana ha fatto ricorso ai gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che tentavano di entrare nel palazzo presidenziale a Tbilisi, nel giorno delle elezioni municipali nel Paese.

Le tensioni sono esplose nel pomeriggio dopo che centinaia di persone si sono radunate nel centro della capitale per protestare contro il governo del primo ministro Irakli Kobakhidze e il partito al potere, Sogno Georgiano, che secondo le dichiarazioni del premier, riportate dalla Tass, sarebbe in testa con oltre il 70% dei voti in tutti i comuni del Paese. (ANSA-AFP).