Von der Leyen, Ue deve reagire a campagna mirata

"Questa è una campagna deliberata e mirata contro l'Europa. E l'Europa deve reagire. Dobbiamo indagare su ogni incidente. E non dobbiamo esitare ad attribuire le responsabilità. Perché ogni centimetro quadrato del nostro territorio deve essere protetto". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen nel corso del dibattito al Parlamento europeo sulla risposta unitaria alle recenti violazioni russe dello spazio aereo e delle infrastrutture critiche degli Stati membri dell'Ue. "Non commettiamo errori: ciò rientra in un preoccupante schema di crescenti minacce", ha aggiunto.