Von der Leyen, Ue deve reagire a campagna mirata

Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Ultima ora
Ultima ora
8 ott 2025
'Indagare su ogni incidente, c'è schema di crescenti minacce'

"Questa è una campagna deliberata e mirata contro l'Europa. E l'Europa deve reagire. Dobbiamo indagare su ogni incidente. E non dobbiamo esitare ad attribuire le responsabilità. Perché ogni centimetro quadrato del nostro territorio deve essere protetto". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen nel corso del dibattito al Parlamento europeo sulla risposta unitaria alle recenti violazioni russe dello spazio aereo e delle infrastrutture critiche degli Stati membri dell'Ue. "Non commettiamo errori: ciò rientra in un preoccupante schema di crescenti minacce", ha aggiunto.

© Riproduzione riservata