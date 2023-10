Von der Leyen, 'UE 2024 tra più importanti della storia'

"Il voto del 2024 sarà uno degli eventi più importanti nella storia della nostra unione, gli europei avranno la possibilità di far sentire la propria voce su questioni fondamentali come il nostro sostegno all'Ucraina, le ambizioni climatiche o sulla strada da prendere per il completamento della nostra Unione e l'ingresso di nuovi membri". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio trasmesso all'inizio della conferenza "Votare per il futuro dell'Europa", lunedì mattina a Bruxelles. "Tutte le forze politiche esporranno le loro diverse visioni ma dobbiamo concentrarci sulla missione comune che unisce tutti noi: garantire una competizione elettorale libera ed equa", ha spiegato von der Leyen. "Se attori stranieri pagano segretamente campagne di lobbying per influenzare i nostri processi democratici, tali attività devono essere smascherate, se esperti presumibilmente indipendenti ricevono denaro dall'estero, abbiamo tutti il diritto di saperlo. Non permetteremo alle autocrazie di attaccare le democrazie dall'interno", ha concluso la presidente della Commissione Ue.