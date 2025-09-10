Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
RICCARDO BRIZZI

Ultima oraVon der Leyen, 'sospendere parte di intesa con Israele'
10 set 2025
Von der Leyen, 'sospendere parte di intesa con Israele'

'Sanzioni a ministri estremisti.Non possiamo essere paralizzati'

"Ciò che sta accadendo a Gaza è inaccettabile. Ma la situazione è bloccata senza una maggioranza. Dobbiamo superare questa situazione. Non possiamo permetterci di rimanere paralizzati. Per questo proporremo di sospende il nostro sostegno bilaterale a Israele, di interrompere tutti i pagamenti in questi settori, senza compromettere il nostro lavoro con la società civile israeliana o con Yad Vashem. Proporremo sanzioni contro i ministri estremisti e contro i coloni violenti. Proporremo anche una sospensione parziale dell'Accordo di Associazione sulle questioni commerciali". Così Ursula von der Leyen nel suo Stato dell'Unione.

