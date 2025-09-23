Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
ParacetamoloIlaria SalisDroni Copenaghen OsloMaltempo IschiaJimmy Kimmel
Acquista il giornale
Ultima oraVon der Leyen sente Frederiksen, 'risponderemo a minacce'
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Von der Leyen sente Frederiksen, 'risponderemo a minacce'

Von der Leyen sente Frederiksen, 'risponderemo a minacce'

'E' chiaro che le infrastrutture critiche Ue sono a rischio'

'E' chiaro che le infrastrutture critiche Ue sono a rischio'

'E' chiaro che le infrastrutture critiche Ue sono a rischio'

"Ho appena parlato con il primo ministro Mette Frederiksen riguardo all'incursione dei droni nei pressi dell'aeroporto di Copenaghen. Sebbene i fatti siano ancora in fase di accertamento, è chiaro che stiamo assistendo a una serie di continue contestazioni ai nostri confini. Le nostre infrastrutture critiche sono a rischio. E l'Europa risponderà a questa minaccia con forza e determinazione." Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen dopo il colloquio telefonico con il premier danese.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ursula Von der Leyen