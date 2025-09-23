Von der Leyen sente Frederiksen, 'risponderemo a minacce'

"Ho appena parlato con il primo ministro Mette Frederiksen riguardo all'incursione dei droni nei pressi dell'aeroporto di Copenaghen. Sebbene i fatti siano ancora in fase di accertamento, è chiaro che stiamo assistendo a una serie di continue contestazioni ai nostri confini. Le nostre infrastrutture critiche sono a rischio. E l'Europa risponderà a questa minaccia con forza e determinazione." Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen dopo il colloquio telefonico con il premier danese.