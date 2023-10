Von der Leyen, 'Rimpatri una sfida comune'

"Il rafforzamento della cooperazione in materia di rimpatri è un elemento centrale della nostra risposta ai movimenti irregolari e il nostro più potente strumento dissuasivo. Il rimpatrio dei migranti irregolari resta una sfida che dobbiamo superare insieme". Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una lettera ai leader Ue alla vigilia del Consiglio europeo. "I recenti attentati terroristici in Francia e Belgio hanno evidenziato la necessità di potenziare la cooperazione transfrontaliera" e "intensificare gli sforzi e garantire un rapido ed efficace rimpatrio dei migranti irregolari", aggiunge.