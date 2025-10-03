Von der Leyen, prossima settimana strategia su Ia applicata

"La prossima settimana presenteremo una strategia per l'IA applicata, che si basa su un principio semplice ma rivoluzionario: l'IA al primo posto". Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo alla Italian Tech Week di Torino.

Von der Leyen ha spiegato che la nuova strategia metterà l'intelligenza artificiale "al centro di ogni scelta pubblica e privata", con l'obiettivo di accelerarne l'adozione in tutti i settori economici e sociali. "Ogni volta che una società o un ufficio pubblico si trova ad affrontare una nuova difficoltà, la prima domanda da porsi è: in che modo l'IA può aiutare a superarla?", ha detto.

La presidente ha citato esempi concreti: l'IA può aiutare i medici a diagnosticare il cancro o a velocizzare la scoperta di nuovi farmaci, e sarà utilizzata per creare una rete europea di centri di screening avanzato "capaci di fornire un'assistenza sanitaria di alto livello con tempi di attesa più brevi". Previsti anche incentivi per ospedali e aziende farmaceutiche ad adottare soluzioni innovative basate sull'intelligenza artificiale.