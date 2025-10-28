Lunedì 27 Ottobre 2025

28 ott 2025
28 ott 2025
Von der Leyen, prestito da asset russi è legalmente valido

L'idea di un prestito di Riparazione all'Ucraina con gli asset russi immobilizzati "è una proposta giuridicamente valida, non banale, ma valida. Ora, il Consiglio Europeo ha chiesto possibili opzioni per le questioni tecniche che abbiamo in sospeso, quindi le adotteremo. Il messaggio di fondo è molto chiaro per la Russia: siamo pronti a coprire il fabbisogno finanziario dell'Ucraina, quindi saremo al suo fianco per tutto il tempo necessario". Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, interpellata sull'ipotesi che dopo il freno dal summit Ue l'alternativa possa essere procedere con debito comune.

