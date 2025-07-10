Von der Leyen, obiettivi green invariati ma semplifichiamo

"Vorrei essere chiara sullo spirito dei nostri sforzi di semplificazione. I nostri obiettivi climatici rimangono invariati. Perché per pianificare gli investimenti serve prevedibilità, non zigzag politici. Ma c'è differenza tra fissare obiettivi chiari e sovraccaricare le aziende di burocrazia". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al settimo Forum economico franco-italiano Confindustria-Mefed a Roma.