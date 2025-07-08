Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Ai Mode GoogleAssegno unico 2026
Acquista il giornale
Ultima oraVon der Leyen, 'nuovo capitolo con Pechino, più equilibrio'
8 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Von der Leyen, 'nuovo capitolo con Pechino, più equilibrio'

Von der Leyen, 'nuovo capitolo con Pechino, più equilibrio'

'La strategia è ridurre i rischi, focus anche sul clima'

'La strategia è ridurre i rischi, focus anche sul clima'

'La strategia è ridurre i rischi, focus anche sul clima'

"Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo nella relazione con la Cina. Uno più equilibrato e stabile. Dobbiamo riequilibrare le nostre relazioni economiche, portare avanti la riduzione dei rischi e promuovere la diplomazia su questioni globali, tra cui il clima". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo nel dibattito sulle relazioni Ue-Cina. La strategia europea, ha evidenziato, prevede di dialogare e "ridurre i rischi" senza distaccarsi da Pechino.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata