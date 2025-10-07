Von der Leyen, non dimenticheremo mai orrore del 7 ottobre

"Non dimenticheremo mai l'orrore degli attacchi di Hamas del 7 ottobre e il dolore che hanno causato alle vittime innocenti, alle loro famiglie e all'intero popolo israeliano, due anni fa. Onoriamo la loro memoria lavorando instancabilmente per la pace". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Il rilascio immediato di tutti gli ostaggi e un cessate il fuoco sono ora a portata di mano. Questa opportunità non deve essere persa, nel contesto del piano Trump. Bisogna cogliere questo momento per aprire la strada a una pace duratura, basata sulla soluzione dei due Stati", aggiunde von der Leyen.