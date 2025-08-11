Von der Leyen mercoledì a colloqui Ue con Zelensky e Trump

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parteciperà mercoledì alle chiamate organizzate dal cancelliere Merz con altri leader dell'Ue, il presidente Zelensky e il presidente Trump. Lo riferisce una portavoce dell'esecutivo Ue. Il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz ha previsto colloqui virtuali per mercoledì 13 agosto sulla situazione attuale in Ucraina in vista dell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin: lo si legge in un comunicato del portavoce del governo federale Stefan Kornelius.

Sono stati invitati i capi di Stato e di governo di Germania, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Ucraina, la Presidente della Commissione Ue, il Presidente del Consiglio Ue, il Segretario generale della Nato, nonché il Presidente degli Stati Uniti e il suo vice. Nel comunicato si fa riferimento a "diversi round di colloqui". Tra le altre cose, si discuterà di ulteriori opzioni di azione per esercitare pressione sulla Russia e della preparazione di eventuali negoziati di pace, incluse le questioni riguardanti le rivendicazioni territoriali e la sicurezza.