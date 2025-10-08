Von der Leyen, 'l'Ue sta rispondendo unita a Mosca'

"La Russia vuole seminare discordia. Stiamo rispondendo con unità. Sono stati i piloti italiani della Nato a scortare i jet russi dai cieli estoni. Questa è solidarietà in azione". Lo ha detto Ursula von der Leyen al dibattito in plenaria su una risposta unitaria alle recenti violazioni russe dello spazio aereo europeo. "Ma non dobbiamo solo reagire, dobbiamo dissuadere. Se esitiamo ad agire, la zona grigia non farà che espandersi. La missione dell'Ue è preservare la pace. E oggi, ciò significa avere la capacità di dissuadere aggressioni e provocazioni. Dobbiamo dotarci urgentemente di una capacità strategica di risposta".