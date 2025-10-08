Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flotilla oggiIsraele-HamasPensioni manovra 2026Crisi Francia
Acquista il giornale
Ultima oraVon der Leyen, 'l'Ue sta rispondendo unita a Mosca'
8 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Von der Leyen, 'l'Ue sta rispondendo unita a Mosca'

Von der Leyen, 'l'Ue sta rispondendo unita a Mosca'

'Dobbiamo dotarci urgentemente di una risposta strategica'

'Dobbiamo dotarci urgentemente di una risposta strategica'

'Dobbiamo dotarci urgentemente di una risposta strategica'

"La Russia vuole seminare discordia. Stiamo rispondendo con unità. Sono stati i piloti italiani della Nato a scortare i jet russi dai cieli estoni. Questa è solidarietà in azione". Lo ha detto Ursula von der Leyen al dibattito in plenaria su una risposta unitaria alle recenti violazioni russe dello spazio aereo europeo. "Ma non dobbiamo solo reagire, dobbiamo dissuadere. Se esitiamo ad agire, la zona grigia non farà che espandersi. La missione dell'Ue è preservare la pace. E oggi, ciò significa avere la capacità di dissuadere aggressioni e provocazioni. Dobbiamo dotarci urgentemente di una capacità strategica di risposta".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ursula Von der LeyenNato