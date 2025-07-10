Giovedì 9 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideGiro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
Ultima oraVon der Leyen lancia il Fondo Europeo per l'Ucraina
10 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Von der Leyen lancia il Fondo Europeo per l'Ucraina

Von der Leyen lancia il Fondo Europeo per l'Ucraina

Il più grande a natura azionaria del mondo, per la ricostruzione

Il più grande a natura azionaria del mondo, per la ricostruzione

Il più grande a natura azionaria del mondo, per la ricostruzione

"Le garanzie e le sovvenzioni che stiamo firmando oggi consentiranno di sbloccare oltre 10 miliardi di euro di investimenti a favore della ricostruzione. Garantiremo inoltre che l'Ucraina continui a beneficiare di sostegno fino al 2028 e oltre, quando entrerà in vigore il nuovo bilancio europeo. Sono particolarmente lieta di annunciare il Fondo Europeo per la ricostruzione dell'Ucraina, il più grande fondo di partecipazione azionaria a livello mondiale a sostegno della ricostruzione". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen intervenendo alla conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina.

"Oggi ci riuniamo in questa città eterna per dimostrare il nostro impegno incondizionato nei confronti dell'Ucraina. La nostra determinazione è ferrea, il nostro sostegno incrollabile. Perché saremo sempre al fianco dell'Ucraina, per tutto il tempo necessario. Ora più che mai, l'Ucraina può contare sull'Europa. La nostra solidarietà continua su tutti i fronti: militare, finanziario e politico", ha aggiunto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata