Von der Leyen, 'Italia e Francia motori per l'industria europea'

Siamo lieti di aver mantenuto la nostra forza industriale. Perché ci fornisce una base inestimabile per il futuro. Una base per guidare la prossima ondata di innovazione, mentre le tecnologie avanzate rimodellano il nostro modo di produrre. E una base per soddisfare il nostro crescente bisogno di sicurezza in un mondo più ostile, soprattutto in un momento in cui le dipendenze vengono strumentalizzate. E in questo sforzo, Italia e Francia sono in prima linea.

Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al settimo Forum economico franco-italiano Confindustria-Mefed a Roma.

"Che si tratti di difesa o di energia, state contribuendo a trasformare la strategia industriale europea in realtà, proprio quando ne abbiamo più bisogno", ha evidenziato.